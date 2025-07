Zach Cregger sagt, dass sein Resident Evil Film nicht ganz genau der Geschichte der Spiele entsprechen wird

Normalerweise, wenn Fans sehen, dass ein Medium in einen Film oder eine Fernsehsendung adaptiert wird, ist das Wichtigste, was sie suchen, Genauigkeit. Weckt das Neue bei ihnen die gleichen Emotionen wie das alte? Adaptionen, die Themen und Momente aus dem Ausgangsmaterial über Bord werfen, können oft viel Kritik ernten, aber nicht jeder will einfach die gleiche Geschichte neu erzählen.

Zach Cregger, Regisseur von Barbarian und dem kommenden Weapons, sprach kürzlich mit dem SFX Magazine (danke, Bloody Disgusting), wo er über seinen Resident Evil Film sprach. Da es sich um den nächsten Film auf Creggers Liste nach Weapons handelt, bekommt er immer mehr eine Vorstellung davon, wie diese Adaption aussehen wird.

"Ich bin ein riesiger Resident Evil Game-Fan. Ich habe sie alle gespielt. Ich weiß nicht, wie oft ich [RE4] immer wieder geloopt habe. Ich liebe es einfach", sagte Cregger. "Ich versuche definitiv nicht, der Geschichte der Spiele völlig gehorsam zu sein. Ich versuche, eine Geschichte zu erzählen, die sich einfach authentisch anfühlt für die Erfahrung, die man beim Spielen der Spiele macht."

"Ich glaube nicht, dass ich gegen wichtige Regeln verstoße, aber ich erkenne auch, dass die Leute mich online holen werden, egal was ich tue. Alles, was ich tun möchte, ist, einen wirklich guten Film zu machen und eine Geschichte zu erzählen, die fesselnd ist", fuhr Cregger fort. "Ich würde auch sagen, dass ich noch nie einen Film wie diesen gesehen habe."

Zach Creggers Resident Evil Film wird am 18. September 2026 in die Kinos kommen.