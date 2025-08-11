Zach Cregger hat eine Idee für einen DC-Film

HQ

Zach Cregger scheint derzeit einer der begehrtesten Männer in Hollywood zu werden. Nachdem er 2022 seinen Durchbruch Barbarian abgeliefert hat, gefolgt von dem von der Kritik gefeierten Weapons, hat er eine nachgewiesene Erfolgsbilanz vorzuweisen. Aber wenn du erwartet hast, dass Cregger weiterhin seinen Horrorinstinkten folgen würde, könnte dir eine große Überraschung bevorstehen.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter sagte Cregger, dass er ein Drehbuch für einen DC-Film namens Henchmen entwickelt hat. Er schrieb es, bevor er Barbarian schrieb, und obwohl die Geschichte in der Welt von DC spielt, hat sie keinen Superhelden als Protagonisten.

Quellen zufolge folgt der Film stattdessen einem Handlanger in Gotham City, dem es gelingt, Batman durch einen glücklichen Zufall außer Gefecht zu setzen. Batman hätte einen kurzen Auftritt im Film, und Harley Quinn wäre eine Schlüsselfigur neben dem Joker, aber beide sind unsere Hauptdarsteller.

Cregger verriet auch, dass er ein geheimes Sci-Fi-Projekt in Arbeit hat, aber im Moment scheint die Richtung für den Resident Evil-Film festgelegt zu sein, und wir müssen abwarten und sehen, was Cregger nach einem weiteren Horror-Auftritt ausheckt.