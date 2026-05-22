Zach Cregger geht auf Kritik an seinem Resident Evil Film ein

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Zach Cregger hat Kritik an seinem kommenden Film Resident Evil angesprochen, da einige Fans finden, dass er das Spielerlebnis nicht ganz widerspiegelt, wie sie es sich erhofft hatten. Creggers Film veröffentlichte kürzlich seinen ersten Trailer, in dem er zum ersten Mal eine sogenannte "geteilte" Reaktion erlebte.

"Ich fühle mich großartig dabei. Ich mag den Film wirklich sehr", sagte Cregger dem Horror-Regisseur Curry Barker für das Interview Magazine. Aus seiner Aussage geht klar hervor, dass Creggers Selbstvertrauen nicht allzu sehr beeinträchtigt wird, auch wenn er den Hass online anspricht.

"Es ist eine wilde Woche vergangen, seit der Teaser veröffentlicht wurde, um die geteilte Reaktion online zu sehen. Es gibt so viele Leute, die das Videospiel eindeutig wirklich wollen, also die Charaktere und die Geschichte aus dem Videospiel, und alles, was davon abweicht, ist wirklich nicht willkommen. "Ich wusste nicht, wie leidenschaftlich manche Leute dafür sind", sagte er.

Trotz einiger Gegenreaktionen befindet sich der Resident Evil Film derzeit immer noch in den Händen eines der heißesten Regisseuren des Horrors. Nach Weapons ist Cregger ein Hollywood-Liebling, und viele von uns sind fasziniert von seiner einzigartigen Herangehensweise an Resident Evil, auch wenn sie deutlich anders aussieht als die Spiele, die wir bisher gespielt haben.

Resident Evil kommt am 18. September in die Kinos.