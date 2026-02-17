Zach Cregger gab "freie Hand", um seinen Resident Evil Film zu drehen

Während wir immer mehr Videospiel-Adaptionen auf der großen Leinwand sehen, ist Resident Evil eine Franchise, die in der Kinowelt nicht fremd ist. Es gibt eine Reihe von Realfilmen, viele mit Milla Jovovich in der Hauptrolle, aber auch viele darüber hinaus, dazu Live-Action-TV-Serien und eine Menge animierter Adaptionen. Resident Evil Fans wurden schon immer mit Adaptionen verwöhnt, aber vielleicht ist keine davon ganz so spannend wie der nächste Teil.

Wir sagen das, während der Horror-Mastermind Zach Cregger einen Versuch mit Capcoms berühmtem Horror-Franchise versucht. Der Regisseur von Weapons and Barbarian inszeniert einen neuen Film, und dieser Film scheint finanziell unterstützt zu werden wie zuvor niemand.

Dies wurde in einem Deadline-Interview mit Oliver Berben, CEO von Constantin Film, bestätigt, der kurz über Creggers Film Resident Evil sprach und darüber, wie der Regisseur "freie Hand erhalten hat, mit diesem IP zu machen, was er wollte."

Berben fügt hinzu: "Mit Resident Evil haben wir eine unglaubliche Reise mit einem der erfolgreichsten internationalen IPs mit über einer Milliarde Dollar an den Kinokassen über viele Jahre hinweg gemacht, und jetzt schaffen wir etwas Neues, nicht nur eine neue Story-Idee, sondern einer neuen Generation zu ermöglichen, das IP selbst in die Hand zu nehmen und etwas anderes zu formen."

Das war nicht alles, was Berben über Cregger und Resident Evil zu sagen hatte, denn er bestätigte auch, dass das Projekt keine 1:1-Adaption eines der Videospiele sein wird, da es "weit entfernt von allem, was mit Resident Evil verbunden ist, nur weil Zach Cregger seinen eigenen Stil hat."

Freust du dich auf Cregger's Resident Evil ? Es ist erwähnenswert, dass nächste Woche Resident Evil Requiem für PC, PS5, Xbox Series und Nintendo Switch 2 erscheint.