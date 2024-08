Zach Braff: ''Wir waren in der neunten Staffel von Scrubs erschöpft'

HQ

Die meisten Leute scheinen sich einig zu sein, dass Scrubs nach der achten Staffel hätte enden sollen. Auch die Schauspieler selbst scheinen nicht mit Freude auf die neunte Staffel zurückzublicken und hätten ihre Stethoskope lieber früher an den Nagel gehängt.

Zach Braff trat kürzlich in Michael Rosenbaums Podcast Inside of You auf, wo er sagte, dass er und alle anderen während der neunten Staffel erschöpft waren. Sie fingen an, Witze zu wiederholen, und schließlich war es überhaupt nicht mehr lustig, während die Stunden quälend lang waren.

"Als neun Jahre vorbei waren, waren wir alle irgendwie erschöpft davon. Ich hatte das Gefühl, dass wir damals anfingen, Witze zu wiederholen. Alle waren ziemlich frittiert. Das war damals, und ich bin mir sicher, dass du das in Smallville gemacht hast, wir haben wahnsinnige Stunden gemacht, die die Leute heute gar nicht mehr machen."

