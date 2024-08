Yvette Nicole Brown bestätigt, dass sie bei dem Community Film an Bord ist

Da du Gamereactor liest, weißt du wahrscheinlich, dass ein Community Film in Arbeit ist, der endlich die Prophezeiung der Figur Abed von "sechs Staffeln und einem Film" erfüllt. Aufgrund der Streiks in Hollywood und der großen Besetzung war es jedoch schwierig, einen Starttermin für die Dreharbeiten festzulegen, und das Projekt verzögerte sich.

Eigentlich sollten die Dreharbeiten noch in diesem Jahr beginnen, aber das wird immer ungewisser. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Projekt nicht stattfinden wird – ganz im Gegenteil, denn wir haben heute eine gute Nachricht zu verkünden. Schauspielerin Yvette Nicole Brown, die eine der Hauptfiguren in der Serie war, aber in der sechsten Staffel größtenteils abwesend war, hat ein Update gegeben:

"Wir wissen nicht wann, aber ich bin an Bord. Und das könnte ein Scoop sein, denn die längste Zeit wurde es nicht bestätigt."

Ob sie für den Film zurückkehren würde, war bisher unklar, aber sie sagte kürzlich gegenüber Parade:

Dies deutet darauf hin, dass alle Hauptfiguren – mit Ausnahme von Chevy Chase (dessen Charakter in der Serie starb) – ihre Community -Rollen wieder aufnehmen werden. Hoffentlich können die Dreharbeiten in nicht allzu ferner Zukunft beginnen.