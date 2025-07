Yves Guillemot wehrt sich gegen Stop Killing Games: "Nichts hält ewig"

HQ

Der Top-Manager von Ubisoft hat sich in die laufende "Stop Killing Games"-Kampagne eingemischt, eine Initiative, die von Spieleentwicklern verlangt, Offline-Modi für Titel zu implementieren, die derzeit auf eine Internetverbindung oder aktive Server angewiesen sind, um zu funktionieren.

Die Kampagne ist mit über einer Million Unterschriften durchschlagend und wird damit offiziell als Europäische Bürgerinitiative eingestuft. Die Kernforderung: Gekaufte Spiele sollen auch nach dem Herunterfahren der Server spielbar bleiben.

Dieses Thema kam während der jüngsten Hauptversammlung von Ubisoft zur Sprache, bei der ein Aktionär Guillemot direkt über die umstrittene Schließung von The Crew im März letzten Jahres befragte, ein Schritt, der die gesamte Bewegung effektiv entzündete.

Die Antwort der Trottellumme? Er verteidigte das Vorgehen des Unternehmens als vernünftig und argumentierte, dass alle Online-Spiele während ihrer gesamten Lebensdauer stark unterstützt würden, aber dass letztendlich alles ein Ende haben müsse. Seine genauen Worte:

"Der Support für alle Spiele kann nicht ewig dauern."

Er wies auch darauf hin, dass Ubisoft den Spielern 30 Tage im Voraus Bescheid gibt, bevor sie einen Dienst schließen, was seiner Meinung nach den Branchennormen entspricht. Guillemot betonte, dass Ubisoft Spiele als Dienstleistungen und nicht als dauerhafte Produkte betrachtet, und fügte hinzu, dass sie an Offline-Modi für The Crew 2 und Motorfest arbeiten.

Was die "Stop Killing Games"-Initiative betrifft, so haben mehrere Politiker – darunter der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Nicolae Ștefănuță – ihre Unterstützung zum Ausdruck gebracht und argumentiert, dass "das Spiel dem Käufer gehört, nicht dem Unternehmen". Unterdessen hat die Lobbygruppe Video Games Europe Bedenken über steigende Entwicklungskosten und mögliche rechtliche Komplikationen geäußert.

