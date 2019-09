Yusuke Hashimoto zeigt Konzept-Art für neues Projekt

Bereits im Februar gab Game Director Yusuke Hashimoto überraschend bekannt, dass er PlatinumGames nach nicht weniger als 13 Jahren verlassen werde. Der Japaner war als Manager maßgeblich an Bayonetta 3 beteiligt, nachdem er bereits Bayonetta 2 und Star Fox Zero mitentwickelt hatte.

Mr. Hashimoto teilte auf seinem persönlichen Twitter-Account heute ein Artwork aus der Feder von Tatsuya Yoshikawa - einem Künstler, der für seine Figuren-Designs aus Devil May Cry und der JRPG-Serie Breath of Fire bekannt ist. Der frühere Platinum-Entwickler beschreibt dieses Werk als Konzept-Kunst für ein neues "Originalprojekt". Um welches sich dabei handelt und von welchem Entwicklerteam es stammt, wissen wir noch nicht. Aber das Genre der Actionspiele wird der Gute sicher so schnell nicht verlassen (können). Was denkt ihr?