Yuste über die aktuelle Situation von Bestiario: "Wir sind genau dort, wo wir sein wollten"

Wir verfolgen die Spuren von Bestiario seit seinem ersten Auftritt in der öffentlichen Szene bei der letzten Ausgabe der BIG-Konferenz in Bilbao. Zu diesem Zeitpunkt wusste der Gründer von Wiggin Industries und technisch verantwortlich für das Projekt, Robert Aguilar, bereits, welche Elemente er aus dem JRPG-Genre (insbesondere aus der Persona-Serie von Atlus) extrahieren wollte, um sie mit der iberischen Mythologie zu kombinieren, was Bestiario werden würde.

Fast ein Jahr ist seit diesem Interview vergangen, und jetzt hatten wir während des jüngsten IndieDevDay 2024 die Gelegenheit, mit El Yuste, dem bekannten Streamer und Schöpfer und Förderer von Bestiario, zu plaudern, um uns über den aktuellen Stand des Projekts zu informieren.

Auf der Indie-Messe, die vor ein paar Tagen in L'Hospitalet de Llobregat stattfand, feierte der Mitschöpfer von Bestiario (der, erinnern wir uns, die künstlerische Leitung und die Designs von Isaac Sánchez hat, den viele auch als Loulogio auf Youtube in Erinnerung behalten werden) das gute Tempo, mit dem das Spiel voranschreitet, von dem sie hoffen, sehr bald eine Demo fertig zu haben.

"Für uns ist das Spiel fast genau so, wie wir es uns im vergangenen Februar vorgestellt haben. An diesem Punkt werden wir nichts ändern. Wir sind vielleicht ein bisschen bei der Sozialsimulation, wo wir ein paar Experimente machen wollen."

Das Hauptaugenmerk liegt weiterhin darauf, den Sweet Spot zu finden, an dem sich der JRPG-Stil von Atlus mit den verschiedenen Mythen der iberischen Geografie verbindet und als Fenster in die Welt der Überlieferungen und Legenden dient.

"Ich liebe es, wie Videospiele Kultur zu jedem bringen, fast ohne dass man es merkt. Weißt du, es gibt eine Menge Leute, die nicht viele Bücher lesen, die nichts über Mythologie wissen... Aber wenn man ihnen ein Produkt gibt, in dem viel Kultur steckt, lieben sie das."

"Und ich denke, das möchte ich unserer Mythologie geben. Ich möchte versuchen, die Leute wissen zu lassen, wie die spanische Mythologie aussieht, und ich denke, dass wir damit einen großartigen Job machen werden."

Aber Bestiario wird nicht nur die etablierte Formel von Atlus iterieren, sondern möchte dem Titel eine zusätzliche Flüssigkeit verleihen, die sie beim jüngeren Publikum entdeckt haben. "Wir experimentieren", sagt Yuste, "ich sage nicht, dass wir Persona 5 verbessern werden, denn das ist wie 'Was sagst du mir?', sondern etwas anderes."

Obwohl Yuste und Wiggin Industries immer noch auf ein Veröffentlichungsfenster im Jahr 2026 blicken, wollen sie keinen zusätzlichen Stress machen, sind aber zuversichtlich, dass wir in ein paar Jahren in der Lage sein werden, Bestiario zu spielen.