Yuri Lowenthal glaubt nicht, dass Peter Parker in Marvel's Spider-Man 2 für immer verschwunden ist

Spoiler-Warnung für das Ende von Marvel's Spider-Man 2.

Am Ende von Insomniacs netzschwingender Fortsetzung sieht es so aus, als ob Peter Parker seine Netz-Shooter und Spandex für immer abgeben könnte, da Miles Morales als New Yorks einziger Spider-Man zu übernehmen scheint.

Im Gespräch mit Variety scheint Peter Parkers Synchronsprecher Yuri Lowenthal nicht zu glauben, dass dies ein dauerhafter Ruhestand ist. "Es gab in letzter Zeit einige Kommentare, die darauf hindeuteten, dass Peter raus ist und Miles drin ist", sagte er. "Ich glaube zwar, dass Peter gerne glauben würde, dass er es einfach ausschalten und nicht mehr Spider-Man sein und ein völlig normales Leben führen kann, aber ich glaube nicht, dass das jetzt passieren wird."

"Ich weiß es nicht – ich habe noch kein Drehbuch gelesen. Wahrscheinlich arbeiten sie noch daran. Aber ich glaube nicht, dass das das letzte Mal sein wird, dass wir Peter sehen werden. Ich denke, es ist ein cooler Ort, um es zu verlassen. Es ist eine coole Abwechslung für ihn. Ich denke, er vertraut Miles zu 100%. Miles hat sich wirklich gesteigert und sagt: 'Oh, vielleicht kann ich eine kleine Pause machen.' "

Einige Fans waren verärgert über die Richtung, die das Ende des zweiten Spiels nahm. Einige handelten in böser Absicht, während andere sich fragten, was mit Peter Parker passieren würde, wenn Insomniac diese Trilogie ordentlich abrunden wollte. Es sieht jedoch nicht so aus, als ob der ursprüngliche Spider-Man lange weg sein wird.