Yuki Tsunoda kehrt diesen Monat in ein F1-Auto in San Francisco zurück... Er fährt den RB7 von 2011

Yuki Tsunoda verlor in der vergangenen Saison seinen F1-Fahrersitz durch die Verschiebung der Sitze zwischen Red Bull und Racing Bulls, wobei Liam Lawson (der weiterhin bei Racing Bulls ist) und Isack Hadjar (der Max Verstappens Teamkollege bei Red Bull wird) beteiligt waren. Der zweite Sitz von Racing Bulls wird von einem Neuling besetzt, dem 18-jährigen Briten und Schweden Arvid Lindblad, aber Tsunoda wird "in der Red Bull-Familie bleiben", sagten sie.

Tsunoda wird als Ersatzfahrer für Red Bull arbeiten, und nun wissen wir, dass der japanische Fahrer eine Chance hat, bei einer Fan-Demonstration am 21. Februar in San Francisco einen Formel-1-Sitz zu fahren.

"Ich freue mich wirklich darauf, rauszufahren, Donuts zu machen und vor Publikum richtiges F1-Geräusch zu machen", sagte der 25-Jährige, der den RB7 fahren wird, das Red Bull-Auto, das Sebastian Vettel und Mark Webber 2011 fuhren, das 12 Siege sowie den Konstrukteurs- und Fahrertitel in diesem Jahr einfuhr.