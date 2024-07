Yuki Tsunoda ist mitValorant einem Helm zum Großen Preis von Belgien gerockt worden

HQ

Der Große Preis von Belgien in der Formel 1 an diesem Wochenende hat einige verrückte Marketing-Auftritte zu bieten, denn nicht nur erscheint Alpine mit einer neuen speziellen Lackierung, die Deadpool and Wolverine ähnelt (weil Ryan Reynolds Miteigentümer des F1-Teams ist) und sogar Fahreranzüge, die die beiden titelgebenden Superhelden widerspiegeln, sondern Yuki Tsunoda von Red Bull ist auch eine Hommage an ein Videospiel, für das er offensichtlich eine Leidenschaft hat.

Tsunoda hat sich mit einem Helm auf die Veranstaltung vorbereitet, der Riot Games ' Shooter Valorant widerspiegelt. Der Helm verfügt über ein Design, das Jett auf dem Rücken zeigt, was eindeutig darauf hindeutet, dass der F1-Fahrer in seiner Freizeit ein Fan von Valorant ist.

Schauen Sie sich das Design unten an, und wenn Sie die gesamte Überarbeitung von Alpine Deadpool and Wolverine sehen möchten, finden Sie das auch unten.

