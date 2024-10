Yuki Ishikawa deutet ein zukünftiges Tales of the Abyss Remaster an

HQ

Yuki Ishikawa, der Produzent des kommenden Tales of Graces f Remastered, verriet kürzlich in einem Interview, dass er hofft, in Zukunft das Gleiche für Tales of the Abyss zu tun, wie er es jetzt für Tales of Graces f getan hat.

Er verriet auch, dass sich das Team darauf konzentriert, ein möglichst großes Publikum zu erreichen, indem es die Serie auf so vielen Plattformen wie möglich veröffentlicht und jede Form von Exklusivität vermeidet.

Darüber hinaus erwähnte Ishikawa, dass Tales of the Abyss sein persönliches Lieblingsspiel ist und der Grund, warum er ursprünglich für Bandai Namco gearbeitet hat.

"In der Vergangenheit gab es bestimmte Titel, die plattformexklusiv waren, aber zum jetzigen Zeitpunkt und in Bezug auf die aktuelle Ausrichtung des Tales of-Teams geht es nicht darum, dass der Titel oder kommende Titel plattformexklusiv sind. Wir wollen Tales Of einem breiteren Publikum zugänglich machen. Wir denken also, dass eine der Möglichkeiten darin besteht, es auf so vielen Plattformen wie möglich verfügbar zu machen."

"Wenn [einTales of the Abyss Remaster] passieren könnte und ich diese Freude mit dem Rest der Fans teilen könnte, dann ist das etwas, worauf ich hart hinarbeiten werde."

