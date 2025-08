Yuke's hat Aquaplus für rund 5,3 Millionen US-Dollar übernommen

HQ

Das hattest du wahrscheinlich nicht auf deiner Bingo-Karte für 2025. Yuke's, der Entwickler, der für Wrestling-Spiele wie WWE 2K19 (und die vorherigen Einträge) und AEW: Fight Forever bekannt ist, hat das japanische Studio Aquaplus übernommen, ein Team mit Erfahrung in der Entwicklung von Visual Novel-Spielen.

In einem Deal im Wert von 783,5 Mio. Yen, was rund 5,3 Mio. $/4 Mio. £ entspricht, werden durch die Übernahme sowohl Aquaplus als auch seine Tochtergesellschaft Fixrecords Co. Teil von Yuke's, wobei die Konsolidierung im September 2025 abgeschlossen sein soll.

In Bezug auf diesen Deal wird in dem Ankündigungsdokument Folgendes erläutert:

"Durch diese Anteilsübertragung wurde beschlossen, die Transaktion auf der Grundlage der Erwartung fortzusetzen, dass die Umwandlung von Aquaplus, das über Stärken in der Produktion von Spielszenarien verfügt, zu einer Tochtergesellschaft von Yuke's wird, die für ihre technologischen Fähigkeiten und ihre Planungskompetenz in der Entwicklung von Spielesoftware hoch angesehen ist, Synergien schaffen wird, die die inhaltlichen Fähigkeiten beider Unternehmen verbessern. Es wird erwartet, dass dies zur Steigerung des Unternehmenswerts beider Unternehmen beitragen wird."

Es ist unklar, wie diese Übernahme Yuke's auf lange Sicht zugute kommen wird, aber der Entwickler hat zwei Spiele, die allein im Oktober herauskommen. Beide werden am 23. Oktober veröffentlicht, wobei eines Double Dragon Revive für den Publisher Arc System Works und das zweite Full Metal Schoolgirl für D3Publisher ist.