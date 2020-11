Yuke's arbeitet an AEW-Wrestlingspiel

Erinnert ihr euch an Yuke's? Das sind die Entwickler, die die WWE-Spiele entwickelt haben, bevor die Qualität durch 2K Games einen mächtigen Absturz machte. Auch Yuke's Spiele waren nicht perfekt, trotzdem ist das Studio für Klassiker wie WWE Smackdown vs. Raw 2007, WWE All Stars und WWE Smackdown! Here Comes the Pain bekannt.

Warum erwähnen wir also auf einmal Yuke's? Wir berichteten bereits diese Woche darüber, dass AEW als aktuell beste Wrestling-Marke, ihre eigenen Wrestling-Spiele auf den Markt bringen wollen. Auf Youtube verkündeten sie nun, dass sich Yuke's mit der Entwicklung der neuen Titel beschäftigen wird.

Und es wird sogar noch besser: auch Hideyuki ''Geta'' Iwashita wird in das Projekt involviert sein. Er ist der Entwickler hinter WWF No Mercy, ein Spiel das von vielen als das beste Wrestling-Spiel aller Zeiten angesehen wird. Bisher haben wir noch keine Releasedaten oder Informationen zu den Plattformen erhalten, doch 2021 oder 2022 sollten wir ein Spiel erhalten. Damit können wir davon ausgehen, dass das Spiel auch auf der Playstation 5 und Xbox Series S/X erscheinen wird.

Auch zwei neue AEW-Handyspiele sind im Anmarsch. Interessant klingt hierbei vor allem der AEW Elite General Manager, der im Grunde genommen die Wrestling-Version des Football Managers darstellt. Mit dem nächsten Jahr erhalten wir für das Spiel so wie es aussieht eine Menge Inhalte. Bei dem anderen Spiel handelt es sich um AEW Casino: Double or Nothing, was im Grunde genommen einfach nur eine Spielbank mit AEW-Thema ist.

Da es kaum möglich ist, dass ein Wrestling-Spiel schlimmer sein kann als das, was 2K Games in letzter Zeit abgeliefert hat (im Ernst), sollten wir mit der Kooperation von Yuke's und AEW bereits eine bessere Alternative erhalten. Wir drücken die Daumen für ein tolles Spiel!