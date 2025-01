Yukai Engineering enthüllt niedlichen Maskottchen-Roboter im Rahmen der CES

HQ

Die CES beginnt heute, da viele der großen Messen und Konferenzen und auch die Ausstellungsfläche für die Convention in Las Vegas eröffnet werden und beginnen. Wie immer haben jedoch einige Unternehmen versucht, sich einen Vorsprung zu verschaffen, indem sie einige frühe Enthüllungen und Ankündigungen gemacht haben, und eine davon beinhaltet Yukai Engineering.

Das Robotikunternehmen hat ein neues Maskottchen vorgestellt, das an Tüten befestigt werden kann, dann seinen Kopf dreht und vorbeigehende Personen ansieht. Es ist eine alberne, aber liebenswerte Kreation, die in Yukais eigenen Worten "als Werkzeug für die Menschen gedacht ist, um den Menschen um sie herum ein wenig Freude zu bereiten".

Der Roboter heißt Mirumi. Es wurde als Teil von Yukais Make-a-Thon 2024 geboren, das seine Mitarbeiter beauftragte, eine robotische Yokai-ähnliche Kreatur mit den Eigenschaften eines menschlichen Babys zu erschaffen. Es gibt zwar Konzepte und Modelle dieser Kreation, aber Yukai beabsichtigt, Mitte 2025 eine Crowdfunding-Kampagne zu starten, um das Gadget ordnungsgemäß zu produzieren und auf der ganzen Welt auf den Markt zu bringen.

In der Pressemitteilung heißt es in der Pressemitteilung, dass es "kabbernde Kulleraugen hat, die den Menschen ans Herz gehen", "lange Arme mit Händen, die so konzipiert sind, dass sie sich leicht an Taschengurten festhalten lassen" und eine "Kopf-Körper-Balance, die dem Gewicht mechanischer Teile standhält".

Wenn du dich fragst, wie Mirumi tatsächlich Menschen wahrnimmt, erklärt Yukai das auch folgendermaßen: "Verwendet eine Trägheitsmesseinheit (IMU) zur Erkennung von Bewegungen (ein Tippen auf den Roboter, die Bewegung einer Tasche, an der der Roboter befestigt ist, usw.)"

