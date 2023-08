Yuka Kitamura, Komponistin von Dark Souls, Sekiro und Elden Ring, trennt sich von FromSoftware

HQ

Wenn wir an FromSoftware denken, denken die meisten von uns an düstere Szenarien, bevölkert von Monstern aus unseren unaussprechlichsten Albträumen und verdreht unter einer Schicht orientalischer oder mittelalterlicher Fantasie. Das ist seit Demon Souls der Fall. Aber ich bin mir sicher, dass jede Ihrer besten Erinnerungen an diese Spiele von einer bestimmten Melodie begleitet wird. Zu allen gab es schon immer einen schönen und vertrauten Soundtrack: den von Yuka Kitamura komponierten.

Der Komponist kam 2011 nach seinem Abschluss ins Studio, um an Dark Souls zu arbeiten. Ein Soundtrack, der schließlich die erste Partitur werden sollte, aus der all ihre späteren Arbeiten in der Souls-Reihe, Bloodborne und Sekiro wuchsen. Ihre letzte bekannte Arbeit als Komponistin war auf Elden Ring, und jetzt hat sie selbst auf Twit angekündigt... X, dass sie From Software verlässt, um sich als unabhängige Künstlerin zu etablieren.

Auf der positiven Seite werden wir Kitamuras Arbeit in anderen Projekten hören können, und auf der anderen Seite wird es für FromSoft schwierig sein, die Atmosphäre so gut einzufangen, wie sie es getan hat... es sei denn, sie wird extern eingestellt.