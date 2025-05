Yujii Horii arbeitet immer noch "sehr hart" an Dragon Quest XII, Serie "könnte mit Switch 2 kompatibel sein"

HQ

Bereits 2021 angekündigt, als tot galt, aber dann letztes Jahr wieder eingeführt, nähert sich Dragon Quest XII: The Flames of Fate langsam aber stetig seiner letzten Entwicklungsphase. Und wenn der Schöpfer der Serie, Yuji Horii, Anfang des Jahres gesagt hat, dass das Team "hart" an dem Spiel arbeitet, dann ist es genau das, wenn auch mit leicht nuancierten Worten, hier ist das, was er uns neulich erzählt hat.

"Ja, in der Tat, ich kann nichts sagen, ich entschuldige mich", sagte Horii-san Gamereactor auf der 25. Comicon Napoli, als er nach einem Update über das Projekt gefragt wurde, vielleicht zu den Charakteren, dem Setting oder dem neuen Kampfsystem. "Ich mache es, stecke viel Arbeit hinein", beharrt er im Video unten. "Ich kann nur sagen, dass auch die nächste Arbeit großartig wird, wenn man wirklich hart arbeitet. Bitte freut euch darauf, ist das Einzige, was ich sagen kann."

Sieh dir das ganze Video an, um zu sehen, wie der legendäre Designer traditionelles JRPG definiert oder wie er sich an den beliebten Künstler Akira Toriyama erinnert, der vor einem Jahr verstorben ist.

Später fragten wir Mr. Horii auch nach dem anderen Elefanten im Raum: der bevorstehenden Veröffentlichung der Nintendo Switch 2, dem Nachfolger einer Plattform, auf der sowohl Dragon Quest XI S als auch die Dragon Quest III und I & II HD-2D-Remakes große Erfolge feierten.

"Ja, ich glaube, es könnte auch mit Switch 2 kompatibel sein", antwortet er lapidar, ohne zu präzisieren, ob er sich auf die Dragon Quest-Reihe im Allgemeinen oder auf den kommenden zwölften Hauptteil bezieht, oder weitere Gedanken über die Plattform selbst zu teilen.

Nun, nachdem ihr ein mögliches Chrono Trigger Remake angeteasert habt, worauf freut ihr euch als Fans am meisten von Yuji Horii und seinem Team bei Square Enix? Und erwartest du, dass Dragon Quest XII, XI und die HD-2D-Remakes auf der Switch 2 erscheinen oder verbessert werden?