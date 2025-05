Yuji Horiis beste Hommage an den verstorbenen Akira Toriyama: "Wir können mit dem, was er übrig hatte, einen nächsten Titel machen"

HQ

Obwohl sich die breite Öffentlichkeit immer an den verstorbenen Akira Toriyama zunächst als Vater von Dragon Ball erinnern wird, geht sein Vermächtnis, wie Videospielfans wissen, weit darüber hinaus. Ihm verdanken wir die Designs, die Grafik und das Setting so einflussreicher Rollenspiele wie der Dragon Quest-Reihe, Blue Dragon und natürlich Chrono Trigger.

Der Name von Chrono Trigger ist vor kurzem wieder in die Schlagzeilen geraten, da der Regisseur (und mit Toriyama auch Schöpfer von Dragon Quest) Yuji Horii bei der letzten Comicon in Neapel war. Bei dieser Veranstaltung schien er durch eine unglückliche Fehlinterpretation zwischen dem Japaner und dem Italiener zugegeben zu haben, dass ein Chrono Trigger-Remake in Arbeit war, nur um dies später zu dementieren. Glücklicherweise war Gamereactor auch auf dem neapolitanischen Comic-Event, und wir konnten ein persönliches Interview mit Horii führen, der in unsere Mikrofone hielt, dass er über ein Remake des Spiels "nachdenkt", vielleicht im Fußstapfen der jüngsten Erfolge von Dragon Quest III und I&II HD-2D Remakes.

Aber darüber hinaus drehten sich unsere Bedenken auch eher darum, wie Dragon Quest ohne Toriyama-sama weitergehen würde. Wir haben Horii gefragt, wie er mit der Nachricht von seinem Tod umgegangen ist und ob er besondere Anekdoten aus ihrer gemeinsamen Zeit zu erzählen hat. Wir fanden seine Antwort nicht nur berührend, sondern auch beruhigend für die Zukunft seines Vermächtnisses in kommenden Projekten.

"Ich war wirklich schockiert, als er starb. Er war sehr locker. Er akzeptierte auch die Bitte um Wiederholungen. Er war wirklich nett."

"Es gibt so viele Dinge, die er hinterlassen hat, und obwohl er gestorben ist, glaube ich, dass wir mit dem, was er übrig hat, einen nächsten Titel holen können."

Da haben Sie es also. Meister Toriyamas Bleistifte werden vielleicht nie wieder epische Charaktere und Geschichten entwerfen, aber wir wissen, dass seine Arbeit nicht nur für immer in unseren Herzen weiterleben wird, sondern dass es immer noch unveröffentlichte Arbeiten gibt, die wir vielleicht (und sicherlich in Zukunft sehen werden) in kommenden Videospielen sehen werden. Yuji Horiis Erinnerung an Toriyama finden Sie im vollständigen Interview mit Untertiteln unten.