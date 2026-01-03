Yuji Horii teasert "viele Ankündigungen" an, um das 40-jährige Jubiläum von Dragon Quest zu feiern

HQ

Als wir ihn am 25. Comicon Napoli trafen, fragten wir den legendären japanischen Schöpfer Yuji Horii nach Dragon Quest XII und einem möglichen Chrono Trigger-Remake. Und obwohl Horii-san uns Hoffnung für beides gab, wollte er sich nicht auf ein bestimmtes Start- oder Enthüllungsfenster festlegen.

Jetzt ist ein neues Jahr, und im Jahr 2026 ist Dragon Quest eine von vielen genreprägenden Franchises, die in den nächsten Monaten 40 Jahre alt werden, zusammen mit Klassikern wie Metroid, Castlevania und The Legend of Zelda. Deshalb wollte Horii-san selbst die Fans mit folgendem Beitrag auf X necken:

"Frohes neues Jahr. Dragon Quest hat nun sein 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Danke an alle, die uns so lange unterstützt haben, und an alle Mitarbeitenden, die uns unterstützt haben. Wir sind Ihnen sehr dankbar. Ich denke, wir werden dieses Jahr viele Dinge ankündigen können. Bitte freut euch darauf. Ich bin zum Silvesterbesuch zum Zojoji-Tempel gegangen. Übrigens war mein Omikuji ein großes Glück. Juhu!"

Nach mehreren Gerüchten, möglichen Verzögerungen und "Wir arbeiten immer noch hart daran"-Nachrichten werden die Fans zustimmen, dass es wirklich an der Zeit ist Square Enix, den neuen Hauptteil des klassischen JRPGs vorzustellen, der tatsächlich bereits 2021 angekündigt wurde. Glaubst du, Horiis Neujahrsbotschaft bedeutet, dass wir bald mehr wissen werden? In der Zwischenzeit wird Dragon Quest VII: Reimagined die Jubiläumsfeier sehr bald starten, also in nur einem Monat.