Yuji Horii glaubt, dass jetzt ein idealer Zeitpunkt wäre, um mit KI zu experimentieren, wie er es mit dem Serienmordfall Portopia getan hat

Als Square Enix' Versuch, seiner Zeit voraus zu sein, einer KI zu erlauben, eine moderne Version eines klassischen Spiels, The Portopia Serial Murder Case, vor ein paar Jahren herauskam, wurde er sehr negativ aufgenommen, mit heftiger Kritik an der schlechten Qualität dieser künstlichen Neuerfindung von Enix' klassischer Visual Novel von 1983. Natürlich hat sich die Technologie von 2023 bis heute nicht nur weiterentwickelt, sondern ist langsam in alle Schichten der Gesellschaft, der Arbeit und der Art und Weise, wie wir mit Informationen umgehen, eingesickert. Deshalb wagen sich jetzt viel mehr Spielestudios an einen mehr oder weniger begrenzten Einsatz von KI in Spielen: Unterhaltung ist die nächste Grenze.

Wie wir bereits kürzlich erwähnt haben, war einer der aufregendsten Momente während unserer Berichterstattung über die Comicon 2025 Napoli das persönliche Interview, das wir die Ehre hatten, mit Yuji Horii, dem Vater von Dragon Quest und dem modernen JRPG, zu führen. Wir haben nicht nur über die Zukunft der Dragon Quest-Reihe, das Vermächtnis von Akira Toriyama oder ein "geplantes" Remake von Chrono Trigger gesprochen. Es gab auch Raum, um den aktuellen Stand eines anderen Genres zu analysieren, das Horii sehr gut kennt, wie z.B. Visual Novels.

Unser David Caballero fragte Horii, wie er die aktuelle Szene dieses traditionell als Nischengenre angesiedelten Genres außerhalb Japans und seinen wachsenden Einfluss auf das europäische Publikum sieht, was zum Teil Kazutaka Kodaka (The Hundred Line, Danganronpa) oder Kotaro Uchikoshi (Zero Escape) zu verdanken ist. Konkret geht es darum, ob er nun einem Remake von The Portopia Serial Murder Case, bei dem er der ursprüngliche Designer war, eine weitere Chance geben würde. Horii machte nicht deutlich, ob er seine Arbeit noch einmal aus diesem Blickwinkel angehen würde, aber er sagte, dass er gerne mehr Anwendungen von KI in anderen Spielen erforschen würde, zum Beispiel in einem Abenteuerspiel:

"Vor kurzem habe ich ein Remake von Portopia mit KI gemacht, da die KI immer fortschrittlicher wird."

"Ich bin mir nicht sicher, ob es möglich ist, aber es würde viel Spaß machen, ein Abenteuerspiel zu haben, in dem sich die Spieler mit der KI unterhalten und Fälle lösen könnten."

Da haben Sie es also. Auch mit 71 Jahren setzt sich Yuji Horii immer noch für Innovation und die Anwendung neuer Technologien ein, um die Geschichten immer näher an den Spielern zu erzählen. Das vollständige, untertitelte Interview mit dem JRPG-Master könnt ihr euch unten ansehen.