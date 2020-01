Yuji Horii arbeitet bereits an Dragon Quest XII

Die Dragon-Quest-Reihe hat eine lange Vergangenheit, die 1986 auf dem Super Nintendo startete. Letztes Jahr hat der tolle Nintendo-Switch-Port des elften Teils auf sich aufmerksam gemacht, außerdem gab es ein Abenteuer im Minecraft-Stil namens Dragon Quest Builders 2. Yuji Horii, der Schöpfer dieses Fantasy-Franchise, bestätigt in einer Neujahrsbotschaft, dass er bereits 2019 mit den Arbeiten am nächsten Teil - Dragon Quest XII - begonnen hat:

"Frohes, neues Jahr! Letztes Jahr haben wir den Film Dragon Quest: Your Story [in Japan] veröffentlicht. Dann haben wir die Switch-Version von Dragon Quest 11 fertiggestellt, die mobile Version von Dragon Quest Walk gestartet, den Anime The Adventure of Dai angekündigt, sowie die Anpassung und die Produktion von [Dragon Quest] 12 gestartet - und mehr. Selbst jetzt, 33 Jahre sind seit dem ersten Spiel vergangen, freue ich mich sehr, dass ich solche neuen Herausforderungen meistern kann. Vielen Dank an alle Spieler, die Dragon Quest bis jetzt unterstützt haben, und auch an all die vielen Mitarbeiter, die mich unterstützten. Ich weiß nicht, wie lange ich noch weitermachen kann, aber ich habe das Gefühl, dass ich noch ein wenig länger mein Bestes geben möchte. Ich hoffe, dass dieses Jahr für alle ein großartiges Jahr wird. Ich freue mich darauf [...]."

Die Entwicklung der letzten Dragon-Quest-Ableger hat in der Regel etwa drei bis vier Jahre in Anspruch genommen, weshalb wir Dragon Quest XII möglicherweise ab 2022 auf PC und Playstation 5 sehen könnten.