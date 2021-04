Yuito und Kasane zeigen ihre Kampfstile in zwei kurzen Gameplay-Clips

You're watching Werben

Bandai Namco hat auf ihren Social-Media-Kanälen in dieser Woche einige Gameplay-Eindrücke vom Kampfsystem aus Scarlet Nexus demonstriert. In den beiden Clips können wir einmal Yuito Sumirage sowie seine zentrale Gegenspielerin Kasane Randall in Aktion sehen, um Unterschiede aber auch Gemeinsamkeiten in ihren jeweiligen Spielweisen auszumachen.

Die Entwickler legen ihren Fokus auf kreative Telekinese-Attacken, die vor allem im Fall von Yuito von klassischen Quick-Time-Events inspiriert sind. In beiden Fällen bekommen wir Eindrücke aus fortgeschrittenen Spielszenen zu Gesicht, deshalb dürft ihr euch auf einige coole Skills freuen, die uns unsere Kameraden in den Gefechten leihen. Am 25. Juni soll es bereits losgehen mit dem Spiel und zeitlich soll ein Anime starten.

