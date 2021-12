Yu-Gi-Oh! Master Duel: Spieldaten werden synchronisiert, Crossplay zum Start verfügbar

Im Oktober kündigte Yu-Gi-Oh! Master Duel an, eine weitere, virtuelle Adaption des physischen Sammelkartenspiels. Der konkrete Starttermin ist noch nicht bekannt, doch der Publisher möchte eine fertige Version des Titels eigenen Aussagen zufolge noch in diesem Winter veröffentlichen. Das Unternehmen hat sich nun dazu entschieden, den Spielern in einem Übersichtstrailer einen Vorgeschmack auf die Spielmechaniken und etwaige Neuerungen zu servieren.

Zusammen mit dem Video wurde bestätigt, dass Yu-Gi-Oh! Master Duel zum Start plattformübergreifende Online-Unterstützung bekommt. Das bedeutet, dass ihr online gegen Nutzer antreten könnt, die auf anderen Geräten unterwegs sind, und dass eure Karten und Fortschritte an euer Profil gebunden werden. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass ihr eure Decks behaltet, wenn ihr beispielsweise vom PC oder der Konsole auf das Handy wechselt und weiterspielen wollt.

Neben einer Kampagne mit eigenem Handlungsbogen verspricht Yu-Gi-Oh! Master Duel mehr als 10.000, mit denen ihr Decks bauen könnt. Konami möchte sogar Datenbanken und Anlaufstellen schaffen, die Spieler in diesem Punkt beraten. Natürlich wird es auch Turniere geben, denn darauf setzt das Unternehmen seit vielen Jahren.