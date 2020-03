Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution für PS4, PC und Xbox One vorgemerkt

Konami wird das beliebte Kartenspiel Yu-Gi-Oh! in Form des neuesten Serien-Ablegers Legacy of the Duelist: Link Evolution ab dem 24. März digital im Playstation Store, Microsoft Store und auf Steam verkaufen (zum Preis von 40 Euro). Spieler erhalten darin Zugriff auf mittlerweile über 10.000 Karten, mit denen sie verschiedene Decks bauen können. Es gibt verschiedene Handlungsstränge, in denen grob die Ereignisse der TV-Serien aus über 20 Jahren Fernsehgeschichte nacherzählt werden. Ihr solltet bei der Aufmachung und Präsentation allerdings nicht zu viel Liebe erwarten. Auf der Nintendo Switch steht der Titel übrigens bereits seit dem letzten Herbst zur Verfügung.

