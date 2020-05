Yu Suzuki überlegt, ob Shenmue 4 noch eine offene Welt haben muss

Shenmue 3 war nicht gerade ein Erfolg. Das Spiel erntete mittelmäßige Bewertungen und es verkaufte sich nicht gut genug, um die Erwartungen von Publisher Deep Silver zu erfüllen. Chefentwickler Yu Suzuki glaubt jedoch immer noch an die Zukunft seiner Serie und möchte irgendwann in der Zukunft ein viertes Kapitel erstellen. Ob das wirklich entsteht ist mehr als fragwürdig, doch falls es so weit kommt, wird das Spiel wahrscheinlich keine offene Welt mehr haben.

Im Gespräch mit IGN besprach Suzuki kürzlich das Thema Trends in Videospielen und in diesem Zuge erklärte der Japaner, dass er, obwohl Open-World-Spiele momentan sehr beliebt seien, in einem neuen Shenmue-Spiel möglicherweise eher auf restriktive und linearere Gebiete setze:

"Ich denke es herrscht eine Ansicht vor, dass die offene Welt eine Art Zauberwort ist und dass all die großartigen Spiele aufgrund der aktuellen Spiele-Trends in diese Richtung vordringen,. Aber das macht es doch irgendwann schwierig, die offenen Welten [voneinander] zu unterscheiden. Ich frage mich stattdessen, ob es nicht interessanter ist, einen geschlossenen Raum zu haben, anstatt sich an eine offene Welt zu halten."

Obwohl die Spiele von Ys Net dazu beigetragen haben, offene Welten im Gaming-Kontext zu definieren, wurde Shenmue 3 für seine Umgebungen eher kritisiert. Vielleicht ist es also wirklich eine gute Idee, sich von diesem Ballast zu trennen?