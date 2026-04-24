Yu-Gi-Oh! TCG ermöglicht es dir, mit neuen Legendary Modern Decks schneller denn je turnierbereit zu sein

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Konami hat die Legendary Modern Decks 2026 für das Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiel veröffentlicht, das drei Decks, die auf höchstem Niveau gespielt wurden, in einem Paket kombiniert, sodass du Gewinnstrategien und Karten selbst ausprobieren oder sie einfach mit einem Freund spielen kannst.

Die drei Decks im Legendary Modern Decks 2026-Paket sind Sky Strikers, die erstmals 2018 in Dark Saviours auftauchten und letztes Jahr bei den Yu-Gi-Oh! Weltmeisterschaften in die Top 4 kamen. Die Spielweise wurde durch neue Karten verbessert, darunter Sky Striker Ace – Camellia, Prototype Sky Striker Ace – Amatsu, Surgical Striker – S.P.E.C.T.R.A. und Combined Maneuver – Engage Zero.

X-Sabers ist das nächste Deck in der Liste und etwas älter, da es erstmals 2009 zu uns kam. Es konzentriert sich auf Schwärmen und Synchro-Beschwörung und wie Sky Strikers enthält es auch brandneue Karten, die Folienversionen alter Favoriten enthalten. Schließlich gibt es Mitsurugi, das neueste Deck des Trios und eines, das sich auf Rituale konzentriert. Es kann einzeln verwendet werden oder mit Fiendsmith, Ryzeal, Orcust und weiteren ähnlichen Spielstilen kombiniert werden.

Alle diese Decks kommen in einem Paket mit 168 Karten zusammen. Es gibt eine Mischung aus neuen, erfahrenen und Standardkarten, die in jedem Deck verwendet werden können, sodass selbst erfahrene Fans dieses Deck unbedingt ausprobieren wollen. Eine vollständige Übersicht finden Sie hier für weitere Informationen.

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