Yu-Gi-Oh! Master Duel feiert sein 3-jähriges Jubiläum mit einer neuen Kampagne und einer Menge Karten

Yu-Gi-Oh! Master Duel wurde bereits im Februar 2022 veröffentlicht, was bedeutet, dass bereits drei Jahre vergangen sind, seit wir das Free-to-Play-Kartenkampferlebnis in die Hände bekommen haben. Konami feiert sein dreijähriges Jubiläum und hat in dieser Zeit einige Belohnungen für die Spieler ausgegeben.

Zu den täglichen Login-Boni gehören einige Edelsteine, aber noch spannender ist, dass speziell für das Jubiläum neue Pakete eingeführt wurden. Es wird auch eine Kampagne eingeführt, aber es ist keine neue Geschichte oder ähnliches.

Stattdessen handelt es sich eher um ein Empfehlungsschema, bei dem Spieler, die über einen Code zum Master Duel eingeladen werden, eine Belohnung erhalten und du auch. Ein bisschen enttäuschend im Vergleich zu dem, was eine Kampagne hätte sein können, aber wenn Sie einfach nur Karten zu Ihrer Sammlung hinzufügen möchten, ist dies eine einfache Möglichkeit, dies zu tun.