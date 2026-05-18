Yu-Gi-Oh! Duel Links eröffnet das Road to Worlds-Event und gibt den Spielern die Möglichkeit, an den Weltmeisterschaften teilzunehmen

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Yu-Gi-Oh! Duel Links bietet den Spielern die Chance, sich einen Platz im Yu-Gi-Oh! Weltmeisterschaften 2026, in denen ich sowohl Speed Duel als auch Rush Duel spielte. Das mobile Spiel mit 150 Millionen Downloads weltweit hat seine Road to Worlds-Kampagne gestartet, und selbst wenn du nicht der beste Duellant der Welt werden willst, kannst du dir trotzdem einige Süßkarten, Verbrauchsartikel und mehr sichern.

Wenn du dich während der Kampagnenphase einloggst, erhältst du folgende Belohnungen:



Karte Crimson Dragon (SPEED / Prismatisch)



Karten-Dunkler Magier (RUSH / Alternative Kunst / Prismatik / OR-Stil)



Karte Dunkle Magierin Mädchen (RUSH / Alternative Kunst / Prismatik / OR-Stil)



1x SPEED DUEL Strukturdeck (Junk Enforcers)



1x RUSH DUEL Struktur-Deck (Quest of Transam)



1x Chronicle Card (Animiert)



2x 500 Edelsteine



2x Charakter-Freischaltticket



2x Fertigkeitenticket



Außerdem könntest du, wenn du Speed Duel zwischen dem 1. und 15. Juni spielst und Rush Duel zwischen dem 1. und 8. Juni spielst, eine Einladung zu den Weltmeisterschaften in Japan erhalten. Die Qualifikationen finden in zwei Etappen statt, wobei die zweite Etappe vom 12. bis 15. Juni für Speed Duel und vom 5. bis 8. Juni für Rush Duel stattfindet. Wenn du in einem der beiden Qualifikationen einen ausreichend hohen Rang bekommst, hast du die Chance zu gewinnen.