Ys X: Proud Nordics wird nächstes Jahr auf Steam und Switch 2 erscheinen

In Japan konnten die Spieler bereits in das Rollenspiel eintauchen, das auf der schwedischen Insel Öland spielt - obwohl die Version des Spiels kaum mehr als ihren Namen mit dem realen Gegenstück teilt. Nächstes Jahr werden auch Gamer im Westen Ys X: Proud Nordics in die Hände bekommen, eine verbesserte Ausgabe von Ys X: Nordic. Es wurde zwar kein genaues Datum bekannt gegeben, aber der Publisher NIS America hat ein Veröffentlichungsfenster von Anfang 2026 bestätigt.

Diese Version verspricht neue Handlungsstränge, erweiterte Inhalte, frische Abenteuerschauplätze, neue Bosse, Arenakämpfe und mehr in einer Welt mit Orten wie Bergen, dem Königreich Danmorc und der bereits erwähnten Insel Öland. Proud Nordics erscheint für PC über Steam und Nintendo Switch 2. Außerdem wurde ein einminütiger Trailer veröffentlicht, der die Charaktere des Spiels, das Kampfsystem, das Schiffssegeln und die größere Spielwelt zeigt. Schaut es euch unten an.