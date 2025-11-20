Ys X: Proud Nordics setzt den Veröffentlichungstermin im Februar fest und kündigt neue Plattform an

HQ

Nihon Falcom Corp. hat endlich Neuigkeiten zum nächsten Teil seiner beliebten und gefeierten ARPG-Serie Ys. Ys X: Proud Nordics, die aktualisierte und endgültige Version von Ys X: Nordics, erscheint am 20. Februar 2026. Und das ist noch nicht alles: Es wurde auch bestätigt, dass die bisher unveröffentlichte PlayStation-5-Version bis zu diesem Zeitpunkt ebenfalls fertig sein wird.

Ys X: Proud Nordics enthält sowohl das Originalabenteuer des Abenteurers Adol und des Piraten Karja gegen die Greigr im Golf von Obelia als auch das neue Abenteuer auf der Insel Öland mit den Knappe-Geschwistern Canute und Astrid, in einer Geschichte, die nahtlos in das Original integriert ist, das vor etwas mehr als einem Jahr veröffentlicht wurde.

Zusätzlich zu diesem neuen Abenteuer fügt Ys X: Proud Nordics grafische, Steuerungs- und Benutzeroberflächenverbesserungen sowie einen neuen, schwierigeren Dungeon hinzu. All dies ist am 20. Februar 2026 auf PC, Nintendo Switch 2 und PS5 zu finden. Bereit für das ultimative Ys X: Proud Nordics Abenteuer? Sehen Sie sich unten den Ankündigungstrailer an.