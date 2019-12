Ys: Memories of Celceta wird auf PS4 erneuert

Xseed Games wird das PS-Vita-Spiel Ys: Memories of Celceta im kommenden Frühjahr als Remaster für die Playstation neu-veröffentlichen. Entwickler Nihon hat diesen Teil ursprünglich im Jahr 2012 herausgebracht, 2014 erschien hierzulande die Lokalisierung. Das Remaster verfügt über Full-HD-Grafiken (in 60 Bildern pro Sekunde), optimierte Steuerelemente für die Playstation und wird sowohl auf Englisch als auch auf Japanisch abspielbar sein. Spieler, die den Titel bereits auf dem PC erworben haben, dürfen die Überarbeitungen in Form eines kostenlosen Patches erwarten (wir wissen nur noch nicht wann). Für die PS4 wurde eine neue Sammleredition angekündigt, die eine CD mit dem Soundtrack (neun neu arrangierte Songs der Serie, fünf originale Tracks) und einige Postkarten mit Motiven des Spiels enthält:

You watching Werben