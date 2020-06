Ys IX im neuen Trailer für Nintendo Switch und PC bestätigt

Auch NIS America konnte gestern Nachmittag mit spannenden Ankündigungen auf sich aufmerksam machen, denn das Online-Event für asiatische Spiele - die New Game+ Expo - förderte eine Ankündigung für Ys IX: Monstrum Nox hervor. Das Unternehmen wird das PS4-Spiel 2021 nach Europa bringen und es hierzulande sogar auf Nintendo Switch und PC portieren.

Ein neuer Trailer verrät uns mehr über die Handlung, die in der Stadt Balduq spielen wird. Wir spielen "Adol the Red" Christin und erkunden die Gegend, die für uns zu einem Gefängnis werden wird. Dieser Schauplatz wird laut dem Entwickler das einzige Spielszenario des Spiels sein, doch bei Falcom heißt es zuversichtlich, dass dieser Ort sehr groß sein soll. Zu sehen war bereits, dass wir die Stadt mit verschiedenen neuen Bewegungsoptionen erkunden dürfen, darunter Wall-Runs und fliegend. Die unheilvolle Magierin Aprilis spielt eine wichtige Rolle im neuen Ys, da sie Adol mit einem Fluch belegt. Ys IX wird in Europa erst nächstes Jahr erwartet.