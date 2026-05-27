YouTuber Tom Kopke gewinnt zum dritten in Folge jährlichen Cheese-Rolling-Rennen

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Die Käserollrennen, die auf Cooper's Hill in Gloucestershire, Großbritannien, stattfinden, sind eine der beliebtesten jährlichen Traditionen der Gegend, wenn auch eine sehr eigenartige und ungewöhnliche Tradition. Jeden Mai reisen Rennfahrer aus aller Welt in die Gegend, um Käseräder einen steilen Hügel hinunterzujagen, und in letzter Zeit hat sich eine Person als ziemlich effektiv erwiesen, genau das zu tun.

Laut BBC News hat der deutsche Influencer und YouTuber Tom Kopke erneut gewonnen, indem er das Rennen gewonnen hat, an dem er teilnahm, was ihn nun zum dreimaligen Sieger eines aufeinanderfolgenden Cheese-Rolling-Rennens macht.

Über diesen Sieg sagte Kopke in einem Interview nach dem Ende des Rennens: "Ich sage Ihnen eins. Wenn dieser Hügel die Hölle ist, bin ich der Teufel", was wohl eine der größten sportlichen Aussagen aller Zeiten ist.

Darüber hinaus gewann auch der Sohn eines Guinness-Weltrekordhalters ein Rennen, während ein elfjähriges Mädchen auch das erste Kinder-Bergauflauf gewann.