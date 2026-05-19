YouTuber lässt die Kamera in den Indischen Ozean fallen und macht Aufnahmen von einem unglaublich seltenen Hai

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Manchmal tun YouTuber Dinge, die wirklich überraschen und beeindrucken. Zu diesem Zweck hat der Schöpfer Barny Dillarstone kürzlich beschlossen, eine Nachtsichtkamera in den Indischen Ozean zu werfen, genauer gesagt in eine Region vor der Küste Balis, wo es ihm gelang, eine unglaubliche Szene einzufangen, die zweifellos sogar das Interesse von Ozeanographen und Meeresbiologen wecken wird.

Nachdem die Kamera eine Kamera ins Meer geworfen und gesehen hatte, wie sie 700 Fuß auf den Meeresboden sank, begann die Kamera bald, Videos zurückzuschicken und ein vielfältiges marines Ökosystem einzufangen, das sogar einen Hai umfasste, der nur sehr selten auf Film festgehalten wurde; nämlich der indonesische Houndshark.

Laut Dexerto musste Dillarstone Experten konsultieren, um die Art des Hais zu bestimmen, wobei bald enthüllt wurde, dass dies einer der ersten, vielleicht sogar ersten, Momente ist, dass das Tier jemals auf Kamera festgehalten wurde.

Das Abenteuer fing auch eine Menge anderer interessanter Meereslebewesen ein, aber der indonesische Houndshark stach als Crème de la Crème des gesamten Unterfangens hervor, wie Sie im untenstehenden Video sehen können.