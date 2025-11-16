YouTuber Jack Doherty in Miami wegen Drogenbesitzes verhaftet

HQ

Der YouTuber Jack Doherty wurde am Samstagmorgen in der Gegend von Miami wegen Drogenbesitzes und damit verbundener Anklagen verhaftet. Die Beamten sagen, dass der 22-Jährige Inhalte aufnahm, während er auf der Fahrbahn stand und Autos blockierte, bevor er in Gewahrsam genommen wurde.

Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde Berichten zufolge die Hälfte einer orangefarbenen Pille entdeckt, die mit einem Amphetamin der Liste II übereinstimmte, zusammen mit drei mutmaßlichen Cannabiszigaretten. Die Behörden sind noch dabei, die genauen Umstände zu ermitteln, die zu dem Vorfall geführt haben.

Doherty ist bekannt für provokative Streichvideos und Konfrontationen mit Fremden, die oft über seine große Online-Fangemeinde geteilt werden. Er hat mehr als 15 Millionen Abonnenten auf YouTube sowie Millionen von Followern auf TikTok und Instagram.