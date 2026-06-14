YouTuber Gaspi und Sänger Oliver Tree sterben bei einem Hubschrauberabsturz in Rio de Janeiro

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Ein Hubschrauberabsturz in Rio de Janeiro forderte am Sonntagmorgen sechs Menschen das Leben, unter den Opfern waren der beliebte argentinische YouTuber Gaspi (bürgerlicher Name Gaspar Prim, 23 Jahre alt) und der amerikanische Sänger Oliver Tree (32 Jahre). CNN Brasilien bestätigte die Identität der sechs Passagiere der beiden Hubschrauber, die in Recreio dos Bandeirantes im Südwesten von Rio de Janeiro abgestürzt sind.

Gaspi, mit über 7,5 Millionen Followern auf allen sozialen Medienkanälen, wurde berühmt für virale und humorvolle Inhalte und trat berühmt bei La Velada del Año 2025, einem Amateur-Boxturnier in Spanien, auf. Oliver Tree unternahm eine Welttournee und trat am 6. Juni in São Paulo auf, mit über 11 Millionen monatlichen Hörern auf Spotify und 20 Millionen Followern auf allen sozialen Medienplattformen.

Die Piloten beider Flugzeuge kamen bei der Kollision ums Leben ebenso wie die vier Passagiere eines der Hubschrauber. Die Hubschrauber kollidierten laut vorläufigen Angaben in der Luft, stürzten in einem Bereich von Elektrofahrzeugen und setzten mindestens 20 Fahrzeuge in Brand. Eine forensische Untersuchung findet statt.