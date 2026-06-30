Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
Weltnachrichten

YouTuber drohen nach einer Festnahme bei der Weltmeisterschaft bis zu fünf Jahre Gefängnis

Zwei argentinische YouTuber sehen sich wegen eines Verbrechens angeklagt gegenüber, nachdem sie angeblich abgelaufene Mediendaten genutzt haben, um Zugang zu einem FIFA-Klub-Weltmeisterschaftsspiel zu erhalten.

Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced | Launch Edition | PS5

Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced | Launch Edition | PS5

From 53.99 EUR at 4 stores
Store Price Shipping Delivery
Computeruniverse
53.99 EUR
6.99 EUR
- days
Buy
Alternate
55.90 EUR
7.99 EUR
3-3 days
Buy
MediaMarkt
59.99 EUR
2.99 EUR
- days
Buy
Saturn
59.99 EUR
2.99 EUR
- days
Buy

Advertisement in partnership with PriceRunner

HQ

Zwei argentinische YouTuber drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis, nachdem sie im Zusammenhang mit dem WM-Spiel zwischen Portugal und Kolumbien in Miami festgenommen wurden. Laut US-Behörden sollen sie mehrere Sicherheitskontrollen umgangen haben, indem sie gefälschte Medienausweise von einem früheren Spiel benutzt haben.

Die beiden Content-Ersteller, Beni Marmol und Pato Perrotta, wurden Berichten zufolge nach dem Passieren von drei Sicherheitskontrollen gestoppt. Laut Polizeibericht erklärte Marmol, er habe beabsichtigt, das Spiel zu streamen, während Perrotta behauptete, er arbeite für ein Medienunternehmen, nutze aber veraltete Akkreditierungen.

Die beiden drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 5.000 Dollar, falls sie verurteilt werden. Laut dem Trainer des Duos wurden sie gegen Kaution freigelassen und werden nicht abgeschoben, aber es ist ihnen verboten, sich in der Nähe von Stadien aufzuhalten, in denen Weltmeisterschaftsspiele ausgetragen werden, solange der Fall anhängig ist.

YouTuber drohen nach einer Festnahme bei der Weltmeisterschaft bis zu fünf Jahre Gefängnis

Tagged als:

Weltnachrichten


Lädt nächsten Inhalt