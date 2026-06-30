YouTuber drohen nach einer Festnahme bei der Weltmeisterschaft bis zu fünf Jahre Gefängnis

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Zwei argentinische YouTuber drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis, nachdem sie im Zusammenhang mit dem WM-Spiel zwischen Portugal und Kolumbien in Miami festgenommen wurden. Laut US-Behörden sollen sie mehrere Sicherheitskontrollen umgangen haben, indem sie gefälschte Medienausweise von einem früheren Spiel benutzt haben.

Die beiden Content-Ersteller, Beni Marmol und Pato Perrotta, wurden Berichten zufolge nach dem Passieren von drei Sicherheitskontrollen gestoppt. Laut Polizeibericht erklärte Marmol, er habe beabsichtigt, das Spiel zu streamen, während Perrotta behauptete, er arbeite für ein Medienunternehmen, nutze aber veraltete Akkreditierungen.

Die beiden drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 5.000 Dollar, falls sie verurteilt werden. Laut dem Trainer des Duos wurden sie gegen Kaution freigelassen und werden nicht abgeschoben, aber es ist ihnen verboten, sich in der Nähe von Stadien aufzuhalten, in denen Weltmeisterschaftsspiele ausgetragen werden, solange der Fall anhängig ist.