YouTuber DanTDM moderiert neue Radioshow, die sich der Musik von Videospielen widmet

Die Minecraft-Legende und YouTuber DanTDM wechselt zum Radio und moderiert seine eigene Show auf Classic FM namens Next Level. Der britische Radiosender kündigte die neue Show am Mittwoch an, und ihre Premiere findet an diesem Samstag, dem 11. Januar, um 21 Uhr GMT statt.

Next Level wird Videospielmusik enthalten, die erstmals 2012 auf Classic FM zu sehen war und 2017 mit der Einführung der Show High Score regelmäßiger auf dem Sender zu sehen war. "In der gesamten Serie wird Dan die großartigste Gaming-Musik präsentieren, die in jedes 60-minütige Programm gepackt ist", schreibt Classic FM. "In der ersten Folge am Samstag wird er die legendärsten Soundtracks der Spielewelt feiern, darunter The Legend of Zelda, Final Fantasy VII und The Elder Scrolls V, Street Fighter II und eines seiner Lieblingsspiele, Minecraft."

Die folgenden Samstagsslots werden jeweils ebenfalls von Next Level besetzt, und die Show läuft nur von 21 Uhr bis 22 Uhr GMT, also halten Sie am besten Ihre Ohren bereit. Sie können nicht nur live über Classic FM streamen, sondern auch auf Global Player, wenn Sie ein internationaler Hörer sind.

"Als Teenager könnte ich nicht glauben, dass ich meine eigene Radioshow habe! Nachdem ich Musikproduktion an der Universität studiert und dann in den letzten 15 Jahren in der Videospielbranche gearbeitet habe, fühlt es sich völlig surreal an, eine Show zu bekommen, die das Aufeinandertreffen dieser beiden Welten feiert", so DanTDM. "Classic FM ist so ein ikonischer Sender und ich bin wirklich dankbar und aufgeregt, dass ich diese Gelegenheit bekommen habe."

Mit mehr als 29 Millionen Abonnenten und 20 Milliarden Aufrufen auf seinen Kanälen sind wir sicher, dass Classic FM DanTDM als großen Gewinn ansieht, genauso wie er es sieht, im Radio zu sein, um seinen Traum zu verwirklichen. Eine Win-Win-Situation, und es wird hoffentlich bedeuten, dass mehr Menschen mit dem Besten der Videospielmusik in Berührung kommen.