YouTube verstärkt Werbung mit nicht überspringbaren 90-Sekunden-Clips

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Werbung überschwemmt weiterhin YouTube, und laut Berichten verschiedener Quellen hat das Unternehmen nun begonnen, 90-Sekunden-Werbeclips zu veröffentlichen, um Zuschauer zu befreien. Noch schlimmer ist, dass diese Clips nicht übersprungen werden können. Ja, Sie haben richtig gelesen: neunzig Sekunden erzwungene Werbung.

Wie Sie wissen, war es früher möglich, die Anzeige nach kurzer Zeit zumindest wegzuklicken, aber das ist heute nicht mehr der Fall. Stattdessen bist du gezwungen, da zu sitzen und zu starren, als wäre es altmodisches, lineares Fernsehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass YouTube die Grenzen dessen testet, was Nutzer akzeptieren wollen, und da Werbeblocker immer häufiger werden, erhöht Google den Druck. Sie machen die kostenlose Version einfach so nervig und unbrauchbar, dass sich die Premium-Version wie ein Lebensretter anfühlt.

Ist dir diese 90-Sekunden-Werbeclips aufgefallen?