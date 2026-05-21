YouTube und TikTok werden von der britischen Aufsichtsbehörde als unsicher für Kinder eingestuft

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Gespräche über soziale Medien und deren Gefahren für Kinder haben in letzter Zeit das Internet erfasst. Während die Regierungen Verbote für unter 16-Jährige in sozialen Medien verhängen und das Vereinigte Königreich ähnliche Maßnahmen erwägt, kritisiert die britische Regulierungsbehörde Ofcom YouTube und TikTok dafür, dass sie für Kinder nicht sicher genug sind.

"TikTok und YouTube haben es versäumt, sich zu wesentlichen Änderungen zu verpflichten, um schädliche Inhalte für Kinder zu reduzieren, und halten ihre Feeds bereits für Kinder sicher." sagte Ofcom (über die BBC). "Unsere heute veröffentlichten Beweise deuten darauf hin, dass sie immer noch nicht sicher genug sind."

Sowohl TikTok als auch YouTube betonen, dass sie über starke Sicherheitsfunktionen verfügen, wobei Letzteres angab, mit Kindersicherheitsexperten zusammenzuarbeiten, um bessere Erfahrungen auf seiner Plattform für Kinder zu bieten. Offensichtlich reicht die Arbeit nicht aus, um Ofcom zu beeindrucken.

Dame Melanie Dawes, Geschäftsführerin von Ofcom, sagte, dass die Aufsichtsbehörde bei Bedarf eine formelle Untersuchung einleiten werde. Experten zufolge scheint sich durch den Anstieg der Nutzung sozialer Kinder die Diskussion von schädlichen Inhalten hin zu dem Problem verschoben zu haben, dass sie überhaupt erst erscheinen. Es bleibt abzuwarten, wie die Social-Media-Giganten auf dieses neue Zeitalter reagieren werden, in dem Regierungen sich bewusst sind, wie schädlich YouTube, TikTok und Ähnliches potenziell schädlich für Kinder sind.