YouTube stummschaltet jetzt Push-Benachrichtigungen von Kanälen, mit denen du im letzten Monat nicht interagiert hast, stumm

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Wenn du viele verschiedene YouTube-Kanäle abonniert hast, könnte es etwas umständlich sein, all deine Benachrichtigungen durchzugehen. In letzter Zeit ist die Anzahl der Benachrichtigungen plötzlich deutlich zurückgegangen.

Laut Engadget hat Google begonnen, Push-Benachrichtigungen von Creatorn stummzuschalten, mit denen Sie im letzten Monat nicht interagiert haben. Die Idee dahinter ist, dass, wenn ein Zuschauer ständig Benachrichtigungen über Inhalte erhält, mit denen er nicht interagiert, der Nutzer schließlich dazu führen kann, YouTube-Benachrichtigungen komplett zu deaktivieren.

Benachrichtigungen von Kanälen, mit denen du im letzten Monat nicht interagiert hast, bleiben weiterhin in der YouTube-App in deinem Posteingang verfügbar, das ist das kleine Glockensymbol oben rechts. YouTube hat außerdem erklärt, dass "Kanäle, die selten hochladen, ihre Benachrichtigungen nicht beeinflusst werden".

Es gibt noch eine Sache, die etwas unsicher ist. Wird YouTube die damit verbundenen Push-Benachrichtigungen automatisch neu starten, wenn der Nutzer in Zukunft wieder mit diesen Kanälen interagiert? Hoffen wir, dass sie es tun.