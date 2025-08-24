YouTube scheint daran interessiert zu sein, die Oscars zu moderieren

HQ

Einem neuen Bericht von Bloomberg zufolge unternimmt YouTube einen Schritt, um der nächste Gastgeber der Oscars zu werden. Nachdem ABC seit rund fünf Jahrzehnten die Heimat der Preisverleihung in den Vereinigten Staaten ist, kämpfen verschiedene Sender um die Rechte an der Show, wobei YouTube die einzige große Überraschung ist.

Der Bericht behauptet, dass NBCUniversal, Netflix, Amazon und CBS alle um die Rechte an den Oscars kämpfen, aber das gilt auch für YouTube, das viele als Außenseiter und Überraschungsanwärter betrachten, zumal Live-Programme erst seit kurzem zu einem festen Bestandteil der Plattform werden.

Es sollte gesagt werden, dass nur weil YouTube seinen Namen in die Gleichung geworfen hat, das nicht bedeutet, dass es der nächste Host wird. Tatsächlich wird ABC die Zeremonie sowieso bis mindestens 2028 ausrichten, aufgrund eines laufenden Deals, der noch verlängert werden könnte. Was die Frage betrifft, warum YouTube ein Anwärter ist, so ist es derzeit die am häufigsten gesehene Videoplattform auf der ganzen Welt.