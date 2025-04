YouTube Rickrolls uns zum 20. Geburtstag

HQ

YouTube wird 20 Jahre alt. Es fühlt sich sowohl älter als auch jünger an, da es es schon so lange gibt und sich doch im Laufe seiner Zeit im Internet so häufig verändert hat, dass es sich von Zeit zu Zeit frisch anfühlt.

Zur Feier des 20. Geburtstags finden Sie auf der YouTube-Startseite einen neuen Link, der Sie auffordert, darauf zu klicken, um beim Anschneiden der Torte zu helfen. Wenn du ein dummer Narr wie ich warst und auf den Link geklickt hast, wirst du zu einer speziellen Version von Rick Astleys Never Gonna Give You Up weitergeleitet, die den Text mit zusammengefügten Clips von Schöpfern aus Vergangenheit und Gegenwart nachbildet.

Es gibt auch einen besonderen Cameo-Auftritt von Mr. Astley selbst, der YouTube zu 20 Jahren gratuliert und ihm alles Gute zum Geburtstag wünscht. Es ist nur eine Minute, und wenn Sie Inhalte vermissen, die ein wenig an die alten YouTube-Rückspulvorgänge erinnern, können Sie sich den folgenden Clip ansehen:

