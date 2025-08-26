YouTube nutzte heimlich KI, um Shorts-Inhalte zu bearbeiten

HQ

Während wir das Internet einst als einen Ort der totalen Freiheit gesehen haben, haben uns Website-Besitzer in den letzten Jahren daran erinnert, wo die Macht wirklich liegt. Von Cookies über die Altersverifizierung bis hin zur KI-Glättung von Videos befinden wir uns jetzt in einer anderen Art von Internet, wie das neueste Video von YouTube zur "Verbesserung" zeigt.

Wie von der BBC erfasst, hat YouTube die Videos von Menschen mithilfe von KI bearbeitet. Es schärft und glättet die Haut und verändert bestimmte Merkmale wie die Ohren. YouTube behauptet, dass dies eine Funktion ist, die bei Shorts getestet wird, um die Klarheit zu verbessern, aber die Nutzer sind nicht besonders zufrieden.

Die Theorie besagt, dass diese "Verbesserungen" vorgenommen werden, um die Grenze zwischen KI-generierten und nutzergenerierten Inhalten zu verwischen, so dass es für die Menschen bald schwierig sein wird, den Unterschied zwischen den beiden zu erkennen. Im Moment bietet YouTube auch keine Möglichkeit, sich von diesen KI-Bearbeitungen abzumelden, was die Flammen nur weiter anheizt.

