YouTube-Kanäle sichern sich Übertragungsrechte für die Bundesliga in Großbritannien und Irland

HQ

Die Bundesliga 2025/26 beginnt an diesem Wochenende, und die Fans des deutschen Fußballs in Großbritannien haben in dieser Saison neue Möglichkeiten, sie live zu verfolgen. Wie am Mittwoch bekannt gegeben wurde, wird Sky Sports nicht der einzige Sender sein: Zu den neuen Partnern gehören Prime Video, BBC Sport und überraschenderweise YouTube-Kanäle, was das erste Mal ist, dass eine Top-Fußballliga Live-Rechte für ein bedeutendes Paket von Spielen an Content-Ersteller vergibt und sich von traditionellen Übertragungsmodellen entfernt.

The Overlap (1,5 Millionen Abonnenten), in Zusammenarbeit mit Gary Neville, Roy Keane und Ian Wright, zeigt 2025/26 20 Bundesliga-Spiele, beginnend mit dem Saisonauftakt am Freitag. That's Football, moderiert von Mark Goldbridge (1,3 Millionen Abonnenten), wird außerdem 20 Spiele kostenlos live übertragen.

Neben diesen Kanälen wird BBC Sports alle Freitagabendspiele kostenlos auf der BBC-Website und -App anbieten, Sky Sports wird das "Top-Spiel" exklusiv samstags um 17:30 Uhr BST anbieten und Prime Video wird alle Sonntagsspiele auf Pay-per-View-Basis zeigen. Sogar der offizielle Bundesliga-Kanal wird einige Freitagabendspiele und einige Spiele der 2. Bundesliga streamen.

Für die britischen Zuschauer ist die Bundesliga der Ort, an dem sie ihren wohl größten internationalen Star, Harry Kane, sowie den aufstrebenden Star Jobe Bellingham bei Borussia Dortmund sehen können. Wer sich aber wirklich für den deutschen Fußball interessiert, muss nun im Voraus planen, auf welchem Sender und sogar auf welcher Plattform er die Spiele der Woche sehen kann...