Youtube geht gegen realistische Gewalt in Gaming-Videos vor

Auf Youtube kommen große Veränderungen auf uns zu, die einige ernsthafte Auswirkungen auf diejenigen haben werden, die Inhalte im Zusammenhang mit Videospielen anbieten. Die neue Richtlinie, die am 17. November in Kraft tritt, wird Altersbeschränkungen für Inhalte mit realistischen menschlichen Charakteren einführen, die Gewalt oder Folter ausgesetzt sind.

Youtube hat einige Klarstellungen gestellt und hinzugefügt, dass Faktoren wie die Dauer der gezeigten Gewalt, wie nah an der Kamera sie stattfindet und ob die Charaktere oder Charaktere realistisch aussehen oder nicht

Ein Sprecher von Youtube erwähnt, dass es Möglichkeiten für Ersteller gibt, dies zu umgehen. Entweder indem sie die Szenen verwischt oder die Gewalt anderweitig kaschiert. Alternativ können Sie es erheblich reduzieren.

Im Gespräch mit The Verge sagte Boot Bullwinkle:

"Bestimmte Inhalte können altersbeschränkt sein, wenn sie nicht flüchtig oder vergrößert sind, und es kann Möglichkeiten geben, wie der Ersteller die Mission spielen kann, um Inhalte zu vermeiden, die zu einer Altersbeschränkung führen würden."

Er erklärte weiter, dass diese neue Politik ein notwendiger Schritt sei und dass es darum gehe, Verantwortung für das zu übernehmen, was zur Verfügung stehe. Speziell mit Blick auf das jüngere Publikum da draußen.

"Die Richtlinien von YouTube sind so konzipiert, dass sie sich an die sich entwickelnde digitale Welt anpassen, und diese Aktualisierungen spiegeln unser kontinuierliches Engagement wider, jüngere Nutzer zu schützen und eine verantwortungsvolle Plattform zu fördern."

Für diejenigen, die Spiele wie Call of Duty und Battlefield spielen oder streamen, kann dies in der Tat die Dinge komplett verändern. Da Werbeeinnahmen völlig ausgeschlossen sind, wenn ihre Videos als 18+ gekennzeichnet werden. Wir können nur abwarten, wie sich die Dinge entwickeln.

Was halten Sie von dieser neuen Richtlinie?