YouTube führt die neue „Communities"-Funktion ein

Wenn Sie versuchen, ein Gespräch mit Ihrem Lieblings-Creator auf YouTube zu beginnen, könnte es schwierig werden. Es sei denn, Sie kommentieren ihren neuesten Beitrag oder ihr neuestes Video, kann es ziemlich schwierig sein, mit Ihrem Lieblings-Creator zu sprechen.

Das wird sich mit den YouTube Communities ändern. Das Update wurde in einem neuen YouTube-Blog veröffentlicht, in dem wir alles erfahren, was wir über Communities wissen müssen. Für Abonnenten verhalten sie sich ähnlich wie ein Subreddit und ermöglichen es Benutzern, ihre eigenen Themen zu starten, ihre eigenen Beiträge zu erstellen und diese zu kommentieren.

Der Schöpfer kann all diese Interaktionen kontrollieren, aber als einer, kontinuierlicher Dialog ändern sich die Themen im Laufe der Zeit zwischen Schöpfern und Fans, da ihr nicht immer über die gleiche Sache plaudert.

Anstatt einem Discord oder Reddit beitreten zu müssen, um weiter mit anderen Fans zu interagieren, können Sie dies jetzt direkt von der eigenen Website aus tun. Wir müssen sehen, wie beliebt es im Vergleich zu anderen bereits etablierten Mitteln der Fan-Kommunikation ist.

