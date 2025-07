YouTube erlaubt jetzt "starke Obszönitäten" in den ersten sieben Sekunden eines Videos

HQ

Willkommen zurück, Vine. YouTube hat eine Änderung seiner werbefreundlichen Richtlinien in Bezug auf Obszönitäten angekündigt und erlaubt es Nutzern nun, ihre Videos zu monetarisieren, wenn sie starke Obszönitäten verwenden. Bisher führte die wiederholte Verwendung starker Obszönitäten innerhalb der ersten sieben Sekunden eines Videos dazu, dass in diesem Video nur eingeschränkte Anzeigen geschaltet wurden.

Moderate Obszönitäten waren schon immer erlaubt, aber jetzt sollten Sie in der Lage sein, Ihre härteren Worte in ein Video und zu Beginn einzustreuen, ohne als Ersteller Werbeeinnahmen zu opfern. Wie in einem neuen YouTube-Update von Creator Insider erklärt, wurde die Änderung ursprünglich um sieben Sekunden herum vorgenommen, damit Werbetreibende ihre Inhalte von dem Fluchen distanzieren konnten.

Moderate Obszönitäten umfassen Wörter wie Schlampe, während stärkere Obszönitäten Wörter wie fuck enthalten. Der freundliche, bärtige YouTuber gab keine weiteren Details preis, aber Sie können sich vorstellen, was bei diesem Beispiel noch unter starke Obszönität fällt.

Einige Schöpfer sind jedoch nicht ganz überzeugt. "Diese 7-Sekunden-Regel fühlt sich an wie Schall und Rauch. Die Richtlinien von YouTube sind unklar und offensichtlich immer noch anfällig für Zensur", schreibt die Nutzerin jenniferolls. Einige Schöpfer scheinen jedoch mit der Änderung weitgehend zufrieden zu sein. "Das erleichtert den Schnitt von Kurzfilmen erheblich. Ich kann nicht glauben, dass ich tatsächlich ein YouTube-Update erlebt habe, das mir geholfen hat und nicht von meiner Erfahrung beim Hochladen hier abgelenkt hat. Endlich kann ich Danke sagen", sagte NetWinder.