YouTube erhöht Preis für Premium

HQ

Alles wird teurer für uns Verbraucher und jetzt kann YouTube auch in die Liste der Produkte aufgenommen werden, die in diesem Jahr Preiserhöhungen erhalten. Es gab mehrere Berichte, die zeigen, dass die Plattform ihre Preise erhöht hat. Dazu gehören die USA, Kanada, Großbritannien, Neuseeland und Japan, wo die Familienstufe ihrer Abonnements teurer geworden ist. Dies wird von Android Police berichtet, die erwähnt, dass der Preisanstieg beispielsweise in den Vereinigten Staaten und Kanada etwa 5 US-Dollar beträgt.

Einige Märkte scheinen jedoch härter getroffen worden zu sein als andere, und in Argentinien beläuft sich der Anstieg auf erstaunliche 290%, von den vorherigen 179 ARS auf den neuen Preis von 699 ARS. YouTube hat nicht angegeben, warum die Preiserhöhung stattgefunden hat, sondern behauptet, dass es eine notwendige Änderung ist, um "weiterhin großartige Dienste und Funktionen zu liefern".

Verwenden Sie YouTube Premium?